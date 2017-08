25.11.2016 16:00 Karlsruhe "Begeistert, aber nicht gewaltbereit": Polizei appelliert an KSC- und Lautern-Fans

Am Sonntag um 13.30 Uhr trifft der Karlsruher SC auf den 1. FC Kaiserslautern. Für die Sicherheit im Stadion und sichere An- und Abreisewege werden mehrere hundert Einsatzkräfte sorgen. In einer Pressemitteilung wendet sich das Polizeipräsidium Westpfalz an die Fans beider Vereine - und ruft zur Fairness auf.