19.11.2016 07:00 Karlsruhe Auf zum Wildpark: So fahren die Busse zum KSC-Heimspiel

Auch zum Heimspiel des Karlsruher SC gegen SV Sandhausen am Samstag, 19. November, richten die Verkehrsbetriebe einen besonderen Service ein. Das kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an.