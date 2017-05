vor 2 Stunden Karlsruhe/Braunschweig Abschied mit Anstand: KSC zeigt Potenzial - nutzt es aber wieder nicht

Die Saison 2016/17 ist abgelaufen und damit endet für den Karlsruher SC die Angehörigkeit zur 2. Liga. Nach vier Jahren geht es wieder in die 3. Liga - aber mit einigen aussichtsreichen Nachwuchstalenten. Das zeigte das Spiel am Sonntag in Braunschweig.