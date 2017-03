vor 20 Stunden Nürnberg 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC weiter mit Schäfer

Der 1. FC Nürnberg setzt auch im kommenden Zweitligaspiel gegen den Tabellenletzten Karlsruher SC am Freitag (18.30 Uhr) auf Torwart-Oldie Raphael Schäfer. Thorsten Kirschbaum ist in dieser Woche zwar wieder ins Training eingestiegen, Interimscoach Michael Köllner will dem 29-Jährigen aber Zeit geben.