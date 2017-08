Es war ein kleines Erfolgserlebnis zum Einstand. Bei der Punktspielpremiere von Zlatan Bajramovic und Christian Eichner trennte sich der Karlsruher SC im heimischen Wildparkstadion 1:1 (0:1) vom Halleschen FC, zeigte aber große spielerische Defizite.

Man konnte den Hausherren zu Beginn der Partie den Willen nicht absprechen. Die Karlsruher spielten recht mutig nach vorne – aber ohne Gefahr. Nach 13 Minuten brachte der KSC sich dann aber selbst wieder in Schwierigkeiten: Erst durfte Baumgärtl von links problemlos Flanken, in der Mitte verlor dann David Pisot seinen Gegenspieler aus den Augen. Martin Röser nahm dieses Geschenk dankend an und traf zum 0:1.

Nach dem Gegentreffer war das Selbstvertrauen beim KSC komplett weg. Die Mannschaft agierte vollkommen verunsichert. Nach vorne klappte nun kaum noch etwas, es wirkte ideenlos, was die Badener anboten. In der 38. Minute kam endlich mal wieder ein Lebenszeichen: Anton Finkvs Schuss ging knapp über die Querlatte. Doch insgesamt galt: Es war alles ein Stück weit zu ungenau, was der KSC spielte.

Schleusener scheitert am Innenpfosten

Die Hausherren reagierten und nach der Halbzeitpause kam Dominik Stroh-Engel. Der neue Stürmer sorgte sofort für Gefahr. Er legte den Ball quer zu Fabian Schleusener, der freie Schussbahn hatte. Doch jetzt kam eine Mega-Portion Pech dazu, denn der Karlsruher traf nur den Innenpfosten, von wo die Kugel wieder raus sprang. Dabei blieb es vorerst aber auch.

Die 9.850 Zuschauer, die den Weg in den Wildpark offiziell gefunden hatten, bekamen fußballerische Magerkost – bis es in der 66. Spielminute doch plötzlich Grund zur Freude gab. Nach einem Freistoß landete der abgeblockte Ball bei Schleusener, der ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Damit war eigentlich wieder alles offen. Doch das Tor gab dem KSC nicht den erhofften großen Push. Elf Minuten später hatte Röser erneut die Gästeführung auf dem Fuß, weil die KSC-Defensive wieder zu schwerfällig agierte. Glück, dass der Angreifer wegrutschte und der Ball so neben dem Pfosten landete. Auf der Gegenseite flog ein Distanzschuss von David Pisot weit drüber (80.). Kurz darauf feierte Oguzhan Aydogan seine Premiere im KSC-Trikot, blieb aber wirkungslos.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Camoglu (69. Föhrenbach) - Lorenz (80. Aydogan), Siebeck (46. Stroh-Engel), Wanitzek, Muslija - Schleusener, Fink.