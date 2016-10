Kamberi sichert KSC erneuten Punktgewinn

Anzeige

War im Vorfeld eigentlich nur angedacht, dass Erwin „Jimmy“ Hoffer für Dimitris Diamantakos im Sturm beginnt, musste der KSC kurz vor Anpfiff noch ein weiteres Mal umdisponieren. Ylli Sallahi konnte aufgrund einer Magenverstimmung nicht mitwirken. Seine Rolle links in der Viererkette übernahm Dennis Kempe.

Er und seine Nebenleute hatten von Beginn an deutlich mehr Arbeit, als ihnen lieb war. Düsseldorf drückte den KSC tief hinten rein und erspielte sich einige Chancen. In der zwölften Minute schnupperten dennoch die Gäste an der Führung. Nach einen Freistoß von Moritz Stoppelkamp kam Bjarne Thoelke zum Kopfball. Fortuna-Schlussmann Michael Rensing musste sich mächtig strecken, um das Leder noch an den Pfosten zu lenken!

Hennings schockt Ex-Verein

Auch weiterhin machte Düsseldorf das Spiel, wenn der KSC vor dem Tor der Hausherren auftauchte, wurde es aber sofort brandgefährlich. Nach einem Fehler im Spielaufbau schnappte sich Hoffer den Ball und rannte allein auf Rensing zu (25. Spielminute). Letztlich zögerte der Stürmer aber zu lange und schoss genau auf die Brust des Keepers. Die schlechteste aller Möglichkeiten. Zehn Minuten später köpfte dann Stoppelkamp deutlich über das Tor.

Es kam, wie es kommen musste: Ausgerechnet der ehemalige Karlsruher Rouwen Hennings brachte Düsseldorf in der 37. Spielminute in Führung! Thoelke leistete sich einen folgenschweren Abspielfehler 30 Meter vor dem Tor. Hennings schnappte sich die Kugel, lief noch drei Schritte und schoss. Da Rene Vollath deutlich zu weit vor seinem Tor stand und dann auch nicht entschlossen genug Richtung Ball. Die Folge war der nächste Gegentreffer, den sich der KSC zu einem großen Anteil selbst ins Tor gelegt hat.

Kamberi gleicht mit dem Oberschenkel aus

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte der KSC die richtige Antwort. Nach einer von Kempe hereingebrachten Ecke war es Florian Kamberi, der den Ball mit dem linken Oberschenkel zum 1:1-Ausgleich über die Linie bugsierte (47.). Das Geschehen nahm in der Folge deutlich an Fahrt auf, verlagerte sich zugleich zu großen Teilen aber auch eher ins Mittelfeld. Die ganz großen Chancen blieben aus.

Auch wenn beide Mannschaften in der Schlussphase taktisch einiges probierten und durchaus den Weg nach vorne suchten, blieb es damit letztlich beim Remis vor der nun anstehenden Länderspielpause. Zwei Minuten vor dem Abpfiff vergaben Hoffer und Grischa Prömel gleich doppelt gegen Düsseldorfs stärksten Mann, Rensing rettete auf der Linie.

Aufstellung Karlsruher SC: Vollath - Valentini, Thoelke, Stoll, Sallahi - Prömel, Stoppelkamp – Mavrias (66. Kom), Yamada (75. Diamantakos) - Hoffer, Kamberi (80. Torres).