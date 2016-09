Anzeige

Man müsse nicht mehr viel über das vergangene Wochenende und die 0:4-Klatsche in Berlin sprechen, so Orals Auffassung. Daran ändern, könne man nichts mehr. "Wir haben das Spiel aufgearbeitet." Fehler wurden analysiert und aufgearbeitet, aber zugleich auch Ruhe bewahrt. Dazu gelang es, die Stimmung im Training in einem positiven Bereich zu halten.

Man müsse nun einfach noch enger zusammenrücken und "im Spiel 90 Minuten und mehr an sich glauben", weiß Oral. Nun gelte es im Heimspiel gegen die Hamburger "zu versuchen, von Anfang an sauber ins Spiel zu kommen und die Fans mitzunehmen." Man müsse endlich wieder sein Spiel durch bekommen. Dann bestehe die Chance, sich endlich selbst zu belohnen. "Es ist einfach wichtig, wie wir uns als Mannschaft präsentieren, ob wir uns von der ersten bis zur letzten Sekunde ins Spiel arbeiten, um uns unser Selbstbewusstsein wiederzuholen, das uns ein bisschen abhanden gekommen ist."

Neben Gaetan Krebs (Kreuzbandriss) muss der KSC am Sonntag auch auf Manuel Torres verzichten. Wie lange der Spanier nach seiner Bänderverletzung im Knie noch pausieren muss, ließ sein Trainer am Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem 5. Spieltag offen. "Man muss ihm einfach die Zeit geben von ein paar Tagen, wie er sich fühlt und ob er Schmerzen hat", rechnet Oral mit einer schnellen Rückkehr.