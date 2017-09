22.09.2017 12:43 Karlsruhe KSC will sich gegen Erfurt wieder für den Aufwand belohnen

Sechs Jahre lang schnürte Dirk Orlishausen seine Kickschuhe für RW Erfurt. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen mit dem alten Verein. Dann empfängt der Karlsruher SC um 14 Uhr die Thüringer. Orlishausen wird - wenn nichts passiert - 90 Minuten in der Zuschauerrolle verbringen.