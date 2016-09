Anzeige

"Wir werden ein sehr interessantes Auswärtsspiel sehen dürfen und wir wollen da unbedingt punkten", legte der KSC-Coach am Freitag kurz vor dem Start in Richtung Nordrhein-Westfalen nach. In Düsseldorf fehlt ihm einzig Gaetan Krebs (Kreuzbandriss). Manuel Torres ist nach überstandenen Knieproblemen wieder einsatzfähig, was er unter der Woche im normalen Trainingsbetrieb unter Beweis stellte. Auch Dimitris Diamantakos ist nach zwei Tagen Trainingspause bereit für das Duell am Samstag.

Vor Düsseldorf hat Oral Respekt:"Düsseldorf hat sich in den letzten Monaten stark stabilisiert." Die Gastgeber seien momentan sehr unangenehm zu bespielen.

Noch eine gewisse Kritik kam zu den Vorfällen beim letzten Heimspiel. Dass Oral beim 2:0 gegen Erzgebirge Aue für einen Spielerwechsel von den Fans ausgepfiffen wurde, kommentierte Sportdirektor Jens Todt so: "Grundsätzlich haben wir beim KSC die Tradition, dass der Trainer die Auswechslungen macht und nicht die Haupttribüne. Das werden wir auch so beibehalten."