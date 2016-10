Anzeige

Am Sonntag ist es wieder soweit: Im Wildparkstadion treffen der KSC und der VfB aufeinander. Sowohl Reich als auch Schäfer freuen sich bereits "tierisch" auf die Begegnung. Alle Beteiligten könnten sich auf ein spannendes Spiel freuen, verspricht Reich in einem Interview, das vom KSC geführt wurde. "Die Derbys gegen den KSC waren immer etwas Besonderes", freut sich auch VfB-Teammanager Schäfer, "es waren immer packende, hart umkämpfte Spiele."

Im gemeinsamen Gespräch appellieren die beiden Teammanger aber auch an ihre Fans. "Ich wünsche mir und hoffe, dass die Emotionen ausschließlich auf dem Platz hochkochen, dass wir dort ein emotionsgeladenes Spiel mit hoffentlich vielen Toren erleben", so Reich. Gewalt und Aggressionen in jeglicher Form würden vom KSC verurteilt.

"Es ist unheimlich wichtig, dass sich alle Beteiligten auf das Wesentliche, also auf das sportliche Geschehen konzentrieren", ergänzt Schäfer. Der Kampfgeist sollte sich ausschließlich auf dem Platz widerspiegeln und nicht im Umfeld. "Dass beide Fanlager dem Spiel entgegenfiebern und ihr Team am Sonntag emotional unterstützen werden, ist völlig normal", so der VfB-Manager, "wichtig ist nur, dass die Emotionen nicht über das Ziel hinaus schießen. Wir alle wünschen uns ein intensives Derby auf und ein friedliches Derby neben dem Platz."