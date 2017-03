vor 1 Stunde Caro Reisenauer Karlsruhe KSC vor Abstiegsduell: Hoffer fehlt im Bus nach Aue

Als die Profis des Karlsruher SC am Donnerstagmittag in den Bus in Richtung Erzgebirge stiegen, wussten sie genau, was sie am Freitagabend in Aue (Anpfiff 18.30 Uhr) erwartet: Abstiegskampf pur!