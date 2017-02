Mit einem Punkt im Gepäck kehrte der Karlsruher SC am Sonntag aus Bochum zurück. Beim im eigenen Stadion weiter ungeschlagenen VfL waren die Badener nach dem Führungstreffer durch Neuzugang Stefan Mugosa bereits auf einem guten Weg, am Ende hieß es aber doch 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Die Gäste aus Karlsruhe, bei denen Fabian Reese als einziger Neuzugang in der Startelf stand, wollten eigentlich an die zweite Halbzeit aus der Vorwoche anknüpfen, als man 3:2 gegen Bielefeld gewann. Spielerisch war das in der Anfangsphase allerdings auf beiden Seiten eher Magerkost. Die beste Chance verzeichnete Bochum durch einen Kopfball von Peniel Mlapa. Unglücklich in dieser Szene: Ausgerechnet der nur 1,78 Meter große Charis Mavrias sollte den 15 Zentimeter größeren Stürmer stoppen.

Auch kurze Zeit später wirkte die Hintermannschaft des KSC bei einem Vorstoß von Mlapa etwas ungeordnet. Der Angreifer konnte aber keinen Profit daraus schlagen. Die erste kleinere Möglichkeit für die Karlsruher verzeichnete Erwin Hoffer, dessen Schuss nach einer Viertelstunde jedoch leichte Beute für VfL-Schlussmann Manuel Riemann war. Nach 23 Minuten dann die nächste brenzlige Situation im Strafraum der Badener. Wieder konnte der VfL unbedrängt von den Ball flanken, dieses Mal setzte sich Mlapa gegen David Kinsombi durch, sein Versuch mit dem Kopf ging aber deutlich drüber.

VfL Bochum - KSC Alle Bilder

Das Spiel beruhigte sich in der Folge zunehmend. Erst in der 39. Minute gelang dem KSC wieder eine nennenswerte Aktion. Doch Moritz Stoppelkamp brachte den Ball bei seinem Konter über die linke Seite nicht mehr zu einen Gegenspieler. Felix Bastians klärte. Bei der anschließenden Ecke versuchte sich Reese aus der Distanz, sein Ball flog aber weit über das Gehäuse.

Glück für den KSC wenige Minuten nach dem Seitenwechsel, als ein hoher Ball direkt zu Anthony Losilla kam, der das Leder per Hacke in Richtung Tor beförderte. Tim Hoogland war einen Schritt zu spät, sonst hätte der Ball wohl im Netz eingeschlagen (54.). Vom KSC kam auch nach dem Seitenwechsel dagegen zu wenig. Entsprechend entschied sich Trainer Mirko Slomka nach etwas mehr als einer Stunde zu einem Doppelwechsel, brachte Enrico Valentini und Stefan Mugosa für Reese und Diamantakos.

Slomka sollte damit den richtigen Riecher haben. Denn ausgerechnet der neue Stürmer von 1860 München war es, der eine Viertelstunde vor Ende das 1:0 aus Sicht der Gäste markierte. Mugosa profitierte von einer starken Vorarbeit von Stoppelkamop, der den Ball auf Prömel ablegt. Diesem rutscht der Ball zwar leicht über den Fuß, damit kommt das Spielgerät aber genau auf den Kopf von Mugosa und der machte das, was von ihm erwartet wird.

Doch zu früh gefreut: Fünf Minuten vor dem Ende erzielte Johannes Wurtz den 1:1-Ausgleich und sorgte dafür, dass die Bochumer Serie weiter Bestand hat. Für den KSC bedeutet es hingegen, dass im Tabellenkeller weiterhin alles eng beisammen bleibt. Mit 18 Zählern sind die Badener nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz, Auch Aue als 17. ist mit 16 Punkten in Schlagdistanz. Und der kommende Gegner 1860 München ist ebenfalls nur einen Zähler vor dem KSC.

Aufstellung Karlsruher SC: Vollath - Mavrias, Kinsombi, Figueras, Kempe - Prömel, Yamada - Reese (64. Valentini), Stoppelkamp - Hoffer (80. Meffert), Diamantakos (64. Mugosa).