Schönreden ist in der aktuellen Situation kaum möglich. Entsprechend selbstkritisch gaben sich die Profis und Verantwortlichen des Karlsruher SC nach der erneuten Niederlage gegen Greuther Fürth. Hier gibt's die Stimmen zum Spiel.

Martin Stoll: Das Spiel haben wir in der ersten Viertelstunde verloren. Da haben wir uns angestellt wie eine Schülermannschaft, da haben wir uns überrennen lassen. Das darf uns so nicht passieren - gerade in der jetzigen Situation, wo es um Kampf geht. Da muss ich mir natürlich auch an die eigene Nase fassen. Dann tut so ein verschossener Elfmeter in der 90. Minute doppelt weh, aber das kann passieren.

Rene Vollath: Es läuft alles gegen dich, du bist nach 25 Minuten 2:0 hinten. Dann drei Verletzungen. In der momentanen Situation ist das brutal. Trotzdem, auch wenn das aktuell niemand hören will, haben wir weiter gemacht und uns nicht verrückt machen lassen. Am Ende haben wir sogar noch die Chance zurückzukommen. So ein Spiel habe ich auch noch nicht erlebt, in dem alles gegen dich läuft. Ich will da nichts schönreden. Fakt ist: wir müssen uns zusammenraufen und über Dinge sprechen. Aufstehen und weitermachen - alles andere hilft nichts.

Ingo Wellenreuther: Gegen das Ergebnis kann man nichts sagen. Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber wenn man gesehen hat wie die ersten zwei Tore gefallen sind - das waren individuelle Fehler. In der Halbzeit war bei uns eigentlich schon der Stecker gezogen. Die junge Truppe hat sich dann reingehauen und zurückgekämpft, das war respektabel. Die Zuschauer sind unzufrieden, ohne Frage. Nach den ersten 30 Minuten wäre zu erwarten gewesen, dass wir sechs Stück bekommen. Dass dies nicht passiert ist, ist ein positives Zeichen. Bei allem verständlichen Unmut: Jeder der hier schreit "Trainer raus" muss sich überlegen, ob ein anderer Trainer die ersten zwei Tore verhindert hätte und ob es der Mannschaft hilft. Nach einfachen Lösungen ist schnell gebrüllt. Das Trainerteam und Oliver Kreuzer werden jetzt miteinander sprechen, alles analysieren. Wenn es dann Gesprächsbedarf mit dem Präsidium gibt, stehen wir immer bereit.

Tomas Oral: Wir wollten in die Partie gehen und dem Gegner von Beginn an Druck machen. Dann war es so, wie es in der Vergangenheit schon so war. Wir haben gerade vor dem zweiten Tor einen richtigen Bock fabriziert. Da ist dem Gegner alles reingelaufen. Beim ersten Gegentor haben wir auch einen großen Teil dazu beigetragen. Dann hatten wir eine Phase, in der wir uns schütteln mussten. Was ganz wichtig in der zweiten Halbzeit war: dass wir nicht zu früh aufmachen. Mit dem, dass wir dreimal verletzungsbedingt auswechseln mussten, haben wir einige Rückschläge hinnehmen müssen. So wie die Mannschaft dann zurückgekommen ist, muss ich ihr ein Kompliment aussprechen. Aber Fakt ist: Dann belohnen wir uns nicht selbst und stehen mit leeren Händen da, was nicht sein musste.

Oliver Kreuzer: Die ersten zwölf, 13 Minuten waren in Ordnung, weil wir gut nach vorne gespielt haben. Dann durch eine Unachtsamkeit sind wir in der sechsten Minute in Rückstand geraten. Das 1:0 hat uns nicht so aus der Bahn geworfen, aber dann das 2:0 nach dem Ballverlust durch Grischa, das hat man der Mannschaft angemerkt. Da waren wir richtig angeknockt. Davon haben wir uns erholen müssen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit auch. Durch einen Kraftakt kamen wir ins Spiel zurück. Am Ende hatten wir in diesem verrückten Spiel auch noch die Chance einen Punkt mitzunehmen. Das ist jetzt die Spielanalyse. Aber es geht ums Große und Ganze. Platz 15 am 15. Spieltag mit 12 Punkten, das wissen wir alle: das ist wenig, eigentlich zu wenig. Wir müssen jetzt nicht nur das Spiel analysieren, sondern die Gesamtsituation.