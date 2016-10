Anzeige

Die Mannschaft von Bernd Hollerbach hat sich in der ersten Saisonphase bereits gut in der neuen Spielklasse zurecht gefunden. Nur zwei Mal musste Würzburg bislang das Feld als Verlierer verlassen. Die letzten beiden Partien gewannen die Kickers dagegen und treten entsprechend mit breiter Brust in der Flyeralarm-Arena an.

Dabei wurde der Verein selbst etwas vom Aufstieg überrascht! Tatsächlich musste Coach Hollerbach im Sommer ein neuer Vertrag angeboten werden, ein bisheriger Kontrakt war für die 2. Liga gar nicht gültig. Doch kein Problem: Für den einstigen Co-Trainer von Felix Magath, mit vielen Station in der Bundesliga und im Ausland, ist das Engagement in der Heimatregion viel mehr eine Herzenssache. Hollerbach führte das Team in zwei Jahren von der Regionalliga in das Bundesliga-Unterhaus.

Die Ziele für diese Saison sind bescheiden. "Das ist die schwerste 2. Liga aller Zeiten", sagt Bernd Hollerbach. "Dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wird schwer genug." Der kleine Etat erschwerte zudem die Suche nach passenden Neuzugängen. Einer davon ist in Karlsruhe noch bestens bekannt: Sascha Traut! Auch ein weiterer Name dürfte im Badischen in Erinnerung sein: Im Würzburger Sturm wirbelte Elia Soriano, der 2012/13 beim KSC war. In der Jugend trug zudem Innenverteidiger David Pisot das Karlsruher Jersey.

Das letzte Aufeinandertreffen in einemPflichtspiel liegt lange zurück. 1978 trennten sich der KSC und die Kickers in Würzburg 1:1-Unentschieden. Das Hinspiel in der Fächerstadt hatten die Badener 6:0 gewonnen.

Weitere Informationen: www.wuerzburger-kickers.de