vor 42 Minuten Aue/Karlsruhe KSC trifft auf Aue: Am Freitag ist Abstiegskampf angesagt!

Das nächste von noch elf Endspielen für den Karlsruher SC im Kampf um den Klassenerhalt steht an. Am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) treten die Badener mit viel Rückenwind beim Tabellenletzten Erzgebirge Aue an. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.