Der Karlsruher SC ist mit einem 3:2 (0:0)-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld in die Rückrunde gestartet. ka-news hat sich nach der Partie bei den Beteiligten umgehört.

Das Tor war einfach eine intuitive Aktion. Es ist eine Floskel, aber wenn man nicht schießt, kann man auch nicht treffen. Dass es so gut klappt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Im Endeffekt war es schön, aber im nächsten Moment konzentriert man sich schon wieder auf das Spiel. Dass wir dann so schnell wieder den Ausgleich kriegen, war ärgerlich. Auch das 0:1 war ärgerlich. Aber die Mannschaft hat sich zu keiner Sekunde hängen lassen. Ich glaube nach einer bescheidenen Halbzeit von beiden Mannschaften war die zweite Halbzeit einfach "Leinen los".

Erwin Hoffer: Ich glaube ich kann mich als Stürmer nicht beschweren, wenn man trifft. Schon garnicht, wenn man das 3:2 macht. Es war das erste Spiel im neuen Jahr, da muss man erstmal reinkommen. Unser Ziel war, dass wir die Null halten, das haben wir in der ersten Halbzeit geschafft. Der Spielverlauf war dann natürlich nicht so, wie gewünscht. Aber wenn es so endet, dann ist es okay.

Jürgen Kramny: Es ist eine sehr bittere Niederlage. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen mit den besseren Chancen für uns. Wir hatten gleich am Anfang den Pfostenschuss, dann noch eine Kopfballchance. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen weiter stabil zu bleiben und dann eben die Situationen nach vorne zu suchen. Die haben wir dann auch gehabt zum 1:0. Danach haben wir geglaubt weiterhin die Kontrolle im Spiel zu haben. Wir haben eine große Chance auf das 2:0 zu spielen, spielen den Ball leichtfertig. Im Gegenzug bekommen wir eine Eck, die zum 1:1 führt. Das hat beim KSC und den Zuschauern etwas ausgelöst. Dann der 2:1 Rückstand. Damit haben wir uns aber nur kurz beschäftigt, ehe wir per Freistoß das 2:2 machen. Dann darfst du dem Gegner natürlich keine Gelegenheit mehr geben nochmal torgefährlich zu werden. Wir verlieren das Spiel 3:2, sicherlich unnötig und bitter.

Mirko Slomka: Es war für uns das erwartet schwere Spiel. Die Ergebnisse der vergangenen beiden Tage haben auch noch einmal dazu beigetragen zur Bedeutung. In der ersten Halbzeit können wir maximal mit dem Ergebnis zufrieden sein. In der Halbzeit haben wir etwas die Defensivschraube gelöst. Beim 0:1 haben wir nicht gut ausgesehen, aber trotzdem haben wir sehr leidenschaftlich darum gekämpft den Ausgleich zu machen. Dann gehen wir in Führunf durch ein Traumtor von Dennis. Das war wirklich ein unfassbar schönes Tor. Dann waren plötzlich auch die Zuschauer dabei. Wir waren so unter Feuer, wollten nachlegen. Bielefeld war clever und kommt zum Ausgleich. Das hat die Situation für uns nochmal schwierig gemacht. Dann freut es mich, dass Jimmy Hoffer das Tor macht. Das ist für uns ein toller Start mit den drei Punkten Zuhause. Das gibt uns Selbstvertrauen.