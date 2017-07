vor 1 Stunde Karlsruhe KSC startet mit Remis: "Die erste Halbzeit war für den hohlen Zahn"

Es war nicht ganz der Spielverlauf, den man sich beim Karlsruher SC vorgestellt hat. Am Ende stand ein 2:2 (0:2)-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück unter dem Strich. Ein letztlich gerechtes Ergebnis, wie die Beteiligten urteilen. ka-news hat die Stimmen zum Spiel.

Kai Bülow: Jede Mannschaft war eine Halbzeit lang die klar bessere Mannschaft. Am Ende ist das Unentschieden dann das richtige Ergebnis. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gemacht, was uns die letzten Testspiele ausgezeichnet hat. Die Abstände waren zu groß zwischen den Ketten, dadurch haben wir große Räume hergegeben. Das haben wir in der Halbzeit korrigiert und dann lief es besser. Wir sind besser in die Zweikämpfe gekommen, haben die zweiten Bälle bekommen und waren dann einfach besser im Spiel. Wenn man einen 0:2-Rückstand aufholt, gibt einem das auf jeden Fall Rückenwind für die nächsten Spiele. Aber wir müssen klar daran arbeiten, dass wir gar nicht erst 0:2 in Rückstand geraten. Da haben wir in der nächsten Woche Arbeit vor uns.



Florent Muslija: Der Trainer sagt, ich soll einfach mein Spiel durchziehen, mutig nach vorne spielen und einfach meine Chance nutzen. Vor dem Elfer kam der Ball raus auf Marc Lorenz. Ich habe den tiefen Raum genutzt, habe die Chance ergriffen und wurde von hinten erwischt. Den Kontakt habe ich gerne mitgenommen. Es war schon immer mein Traum iim Wildparkstadion zu spielen. Es war einfach WOW!



Anton Fink: Wir haben sehr nervös begonnen. Die Fehler, die wir gemacht haben, sind uns so in der Vorbereitung nicht passiert. Es kam ein bisschen Nervosität auf. Die Fehler waren ungewöhnlich für uns, aber Gott sei Dank waren wir nur 0:2 hinten und Wriedt macht nicht schon vorher das Tor. So sind wir wieder gut ins Spiel zurückgekommen. Nervosität ist normal, wenn ich vor dem ersten Spiel nicht nervös bin, kann man fast die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Aber das sollte uns in den nächsten Spielen nicht mehr passieren, denn natürlich wollen wir in Haching gewinnen.



Dominik Stroh-Engel: Die erste Halbzeit war für den hohlen Zahn, wie ich immer sage. Wir haben total nervös agiert und nicht klar gespielt von hinten raus. Das ist sofort bestraft worden und wir lagen zurecht 0:2 hinten. In der Kabine ist es dann etwas lauter geworden, wir haben etwas umgestellt und sind dann mehr auf lange Bälle gegangen. Wir haben die Bälle viel früher in der älfte des Gegners erobert, das war deutlich besser. Das 1:2 war dann für alle gut - für die Fans, für uns. Wir haben dann noch einmal die zweite Luft bekommen. Der Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung, aufgrund der zwei unterschiedlichen Halbzeiten.



Marc-Patrick Meister: Nervös waren wir, das hat jeder gemerkt, jeder gespürt. Das war heute ein ganz besonderer Tag für uns mit einer riesigen Aufmerksamkeit und tollen Unterstützung. Flutlichtspiel, alle Scheinwerfer auf uns- und wir haben es nicht so richtig hinbekommen in den ersten 50 bis 55 Minuten. Umso bemerkenswerter, umso stolzer bin ich auf die Jungs. Man hat gesehen: wir sind topfit, aber viel wichtiger war das "gewinnen wollen". Wir haben eine letzte halbe Stunde hingelegt, wie sie sich jeder hier vorstellt. Das war Energie, emotionaler Fußball, dann endlich auch mit Zweikämpfen. Wir haben in der letzten halben Stunde den Kampf um den Ball dann endlich angenommen. Irgendwann war über der Anzeigentafel so ein blauer Blitz, der da entlang gezuckt ist - vielleicht war das dann auch das Startsignal für meine Jungs. Ich nehme viele positive Eindrücke mit am Schluss. Das war heute jetzt unser Auftakt, den wir von vorneherein gerne anders gestaltet hätten und auch müssen. Aber wir haben uns wieder zurück an den Tisch geholt, was dieses Spiel angeht, und uns verdient einen Punkt hier behalten.