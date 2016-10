KSC sichert sich zweiten Saisonsieg in Würzburg

Anzeige

Bestimmten die Hausherren die Anfangsphase und kamen durch Elia Soriano in der zweiten Minute zu einer ersten Chance, so wurde das Spiel nach einer Viertelstunde komplett auf den Kopf gestellt. Nachdem sich die Karlsruher auf der rechten Seite durchsetzen kam der Ball zu Moritz Stoppelkamp. Dieser nahm von der Strafraumgrenze Maß, sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht und schlug so unhaltbar für Kickers-Torwart Robert Wulnikowski ein (16. Spielminute).

Flutlichtausfall in der Halbzeitpause

In der 24. Minute hatten die Gäste die große Gelegenheit einen zweiten Treffer nachzulegen. Dieses Mal wurde Stoppelkamp bei einem Konter über die linke Seite geschickt. Sein Ball ins Strafraumzentrum verkümmerte allerdings und war so leichte Beute für die Würzburger Hintermannschaft. Auch in der Folge konzentrierten sich die Badener auf eine konzentrierte Abwehrarbeit und versuchte nach vorne einzelne Nadelstiche zu setzen.

Kurios wurde es in der Halbzeitpause. Aufgrund eines Lichtausfalls wurde das Spiel mit einer Viertelstunde Verspätung wieder angepfiffen. Die Fans ließen sich davon allerdings nicht die Stimmung verderben. Sowohl Würzburger als auch Karlsruher Anhänger feierten in ihren Blöcken, bis die Teams zurück auf den Platz kamen.

Die erste gute Torchance für die Gäste ereigente sich in der 53. Spielminute, als Erwin Hoffer über den linen Flügel kam und im Strafraum sogar noch einen Würzburger ausspielte. Sein Rückpass in die Mitte kam zu Charis Mavrias, der das Leder aber nicht erwischte und die Möglichkeit so verpuffte. Fast hätte sich diesgerächt, Würzburgs Daghfous scheiterte mit einem Freistoß aus 32 Metern knapp. Der Ball rauschte am rechten Lattenkreuz vorbei (57.).

Den Deckel auf die Partie setzte letztlich Dennis Kempe drauf. Nach einem Eckball landete das Leder irgendwie genau vor den Füßen des Verteidigers, der von der Strafraumgrenze aus abzog und das 2:0 machte (67.). Eine Viertelstunde vor dem Ende vergab Hoffer alleine auf das Tor zulaufend die Möglichkeit, einen weiteren Treffer nachzulegen. Am souveränen zweiten Saisonsieg gegen den Aufsteiger änderte dies aber so oder so nichts mehr.

Aufstellung Würzburger Kickers: Wulnikowski - Pisot (80. Weil), Schoppenhauer, Neumann, Junior Diaz - Schröck, Benatelli - Rama (46. Nagy), Müller (55. Müller), Daghfous - Soriano.

Karlsruher SC: Orlishausen - Valentini, Thoelke, Kinsombi, Kempe - Prömel - Mavrias (82. Torres), Yamada, Stoppelkamp - Hoffer (82. Diamantakos), Kamberi (89. Kom).