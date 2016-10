Anzeige

Als Überraschung will Oral den Aufsteiger aber nicht bezeichnen: "Sie sind in dem Fahrwasser der letzten zwei Jahre." Das liegt auch daran, dass sich die Würzburger nicht nur gezielt verstärkt, sondern diese neuen Spieler auch voll eingeschlagen haben. "Sie haben eine Mannschaft, die mit Sicherheit in beide Richtungen sehr diszipliniert spielt, die eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legt", weiß der KSC-Coach um die Stärke des Gegners.

"Wir dürfen auf gar keinen Fall dorthin fahren und glauben, wir müssten da in jedem Fall gewinnen und alles nach vorne werfen. Da wären wir mit Sicherheit falsch beraten", fügt Oral an. Immerhin verlor Würzburg nur eine der letzten 18 Heimpartien. Die Kickers hätten unkontrollierte Offensive der Konkurrenten in den vergangenen Wochen zudem sehr clever ausgenutzt. "Sie haben den Gegner meistens eines Besseren belehrt und immer dann zugeschlagen, wenn die anderen meinten, dass sie jetzt zuschlagen müssen."

Verzichten muss der KSC wie ka-news bereits gestern berichtete auf Martin Stoll und Rene Vollath. Dirk Orlishausen wird entsprechend wieder im Tor stehen. Ob es weitere Änderungen geben wird, ließ Oral wie gewohnt offen. Der Trainer will die letzten Eindrücke vor der Partie abwarten und dann entscheiden. Schon mehrfach betonte Oral, dass er auch immer darauf achte, was aus seiner Sicht am besten zum Gegner passe.

Das Vertrauen in den Kader ist da, auch wenn im Vereinsumfeld durchaus Unruhe herrscht. Oral ist nach eigener Aussage überzeugt davon, "wenn die Mannschaft sich nicht runterziehen lässt von irgendwelchen negativen Einflüssen und dem vielem dummen Geschwätz", dass man dann schon bald wieder positivere Ergebnisse erziele.

Vielleicht schon in Würzburg, wo der KSC vermutlich von 1.500 mitreisenden Anhängern unterstützt wird. Geleitet wird die Partie in der Flyeralarm-Aren von Robert Kempter.