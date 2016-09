Anzeige

Der Plan des KSC ging an der alten Försterei überhaupt nicht auf. Von Beginn an wurden die Badener mächtig unter Druck gesetzt. Die Vorstellung, Union bereits früh zu stoppen, wollte nicht eintreten. Die Berliner kamen immer wieder gefährlich an den Strafraum. Die erste Gelegenheit vergab Collin Quaner, der am Versuch Schlussmann Rene Vollath zu tunneln, scheiterte (10.). Nach 21. Minuten scheiterte Damir Kreilach dann aus kurzer Distanz per Kopfball.

Doch nur wenige Augenblicke später klingelte es dann im KSC-Kasten. Wieder war es Kreilach - dieses Mal aber aus der Distanz, als er aus gut 24 Metern Entfernung über Vollath hinweg das Leder in die Maschen legte (22.). Bitter: Bjarne Thoelke hatte den Ball abgefälscht und seinen Keeper so überrascht. Nur zwei Minuten später hätten die Köpernicker eigentlich das zweite Tor nachlegen müssen. Glück für die Gäste: Der gestartete Steven Skrzybski umspielte zwar Vollath, schoss dann aber frei am leeren Tor vorbei.

KSC-Hintermannschaft viel zu nachlässig

Hinten mit großen Lücken und viel Raum für die Hausherren, nach vorne kaum Entlastung. In der Vorwärtsbewegung lief beim KSC kaum etwas zusammen. Lediglich zwei Freistöße von Moritz Stoppelkampf, die jeweils knapp am Tor vorbeigingen, waren zu verzeichnen. Es kam, wie es kommen musste: Noch vor der Pause legte Union den zweiten Treffer nach. Jordi Figueras leistete sich einen Fehler im Aufbauspiel, Quaner enteilte Bewacher David Kinsombi und Vollath war chancenlos.

Trotz des deutlichen Rückstands und der aufgezeigten Schwächen verzichtete Trainer Tomas Oral zunächst auf personelle Veränderungen. Wirklich wachgerüttelt schienen die Spieler aber auch nicht zu sein. Zumindest agierte Figueras erneut nachlässig gegen Quaner, der den Ball an die Strafraumgrenze zurücklegte. Dort kam Kreilach zum Abschluss - aber viel zu schwach (47.).

Mavrias gibt Einstand im KSC-Trikot

Immerhin etwas mutiger agierten die Blau-Weißen in der Offensive. Doch wirklich gefährlich war das nicht. Nach einer Stunde dann der erste Wechsel. Charalampos Mavrias feierte seine Premiere im KSC-Trikot. Der Neuzugang hatte gerade richtig das Spielfeld betreten, da musste seine Mannschat schon den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Skrzybski traf vom Elfmeterpunkt (61.) nachdem Vollath zuvor Quaner von den Beinen geholt hatte.

Doch selbst mit dieser deutlichen Führung gaben sich die Berliner noch nicht zufrieden. Immer wieder gelang es durch schnelles Passspiel die KSC-Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Quaner legte in der 76. Spielminute so das 4:0 für die Eisernen nach. Und auch in der Folge hatten die Badener alle Hände voll zu tun, um eine noch deutlichere Packung zu verhindern.



Aufstellung Union Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Pedersen - Fürstner - Kreilach, F. Kroos (73. Zejnullahu) - Skrzybski, Quaner (80. Hosiner), Nikci (64. Redondo).

Karlsruher SC: Vollath - Valentini, Thoelke, Figueras, Sallahi - Prömel, Kinsombi (59. Mavrias) - Rolim, Stoppelkamp (81. Barry) - Hoffer (64. Kom), Diamatakos.