Fußball: 2. Bundesliga, FC Union Berlin - Karlsruher SC, 4. Spieltag am 10.09.2016 im Stadion an der Alten Försterei. Unions Spieler jubeln nach dem Führungstreffer.

Die sonst so tolle Stabilität in der Defensivarbeit war nicht zu sehen. Im kompletten Spiel fand die Mannschaft des KSC keinen Zugriff auf den Gegner. Das lag auch an der mäßigen Laufleistung des Teams: 102,67 Kilometer. Solch einen schwachen Wert gab es seit Jahren nicht mehr. Vier Gegentore musste der KSC schon sehr lange nicht mehr hinnehmen.

Die Berliner rannten rund sechs Kilometer mehr. Alle Spiele in dieser Saison berücksichtigt, dann liefen die Berliner rund 20 Kilometer mehr als die Badener. Fußball ist nun einmal ein Laufspiel. Das scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Einige der statistischen Daten sind für den KSC beschämend. Zur Halbzeit lag der Ballbesitz bei rund 30 Prozent, am Ende der Partie bei schwachen 39,98 Prozent.

Ein magerer Schuss aufs Berliner Tor in der ersten Halbzeit

Union spielte 515 Pässe, der KSC brachte es auf 276. Bei der statistischen Abteilung "Zuspiele allgemein" konnten die Fächerstädter nur 35,1 Prozent vorweisen. Bis zum Seitenwechsel hatten die Wildparkprofis drei Schüsse in Richtung Union Tor abgegeben. Einer traf das Tor der Berliner.Am Ende konnten die KSC´ler elf Schussversuche vorweisen – doch es blieb bei dem einen Ball, der das Gastgebergehäuse traf.

Schussgenauigkeit: Furchtbare 9, 1 Prozent. Besonders bitter die Zweikampfquote: nur 43 Prozent. Neuzugang Jordi Figueras konnte erneut nicht überzeugen. Der Innenverteidiger konnte nur magere 30 Prozent seiner direkten Duelle gewinnen.Schwach: Abwehrmann Figueres warf sich in über 90 Minuten nur in sechs Zweikämpfe. Zudem hatte er - trotz vieler nach hinten gespielter Bälle - eine mäßige Passquote.

Stoppelkamp gab alles-aber es reichte nicht

Der ins defensive Mittelfeld versetzte gelernte Abwehrspieler David Kinsombi hatte eine noch schwächere Zweikampfbilanz von nur 10 Prozent. Mit solchen Werten ist eine krasse 0:4 Klatsche erklärbar. Silbermedaillengewinner Grischa Prömel spielte zwar auch nicht gut, doch mit 10,69 Kilometern brachte er es auf die beste Laufleistung aller Karlsruher. Enrico Valentini hatte 53 Ballkontakte, die meisten aller Akteure aus dem Wildpark. Bester Akteur war wieder einmal Moritz Stoppelkamp. Er hatte die meisten Torschüsse: Vier, die meisten intensive Läufe mit 963,83 Metern. 57 intensive Läufe und 24 Sprints beweisen, dass "Stoppel" alles gab, unbedingt gewinnen wollte.

Bei anderen war dieser Wille nicht so offensichtlich. Der Grieche Dimitrios Diamantakos hatte mit 55 Prozent die schwächste Passquote, wurde aber am häufigsten gefoult: Viermal, und war mit 33,61 km/h schnellster Karlsruher. Nur bei den Fouls hatten die KSC den Nase vorn: 21 zu 16.

Der "Lohn" für den KSC-Katastrophenkick? Die Heimfahrt wurde nicht im bequemen ICE angetreten, sondern im Bus. Dabei mussten die Profis am Bildschirm ihren blutleeren, kraft- und konzeptlosen Auftritt anschauen. Wie viele der KSC Profis allerdings ihre Augen schlossen ist nicht bekannt.