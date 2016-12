KSC holt bei Kwasniok-Einstand einen Punkt in Dresden

Mit einem Punkt im Gepäck endete die Premiere von Lukas Kwasniok auf der Bank des Karlsruher SC. Unter der Leitung des Interimscoachs kamen die Badener am Freitagabend zu einem torlosen Unentschieden bei Dynamo Dresden.

Wie ka-news im Vorfeld berichtete, setzte der KSC in Dresden zudem auf ein neues Spielsystem mit einer Fünferkette in der Defensive. Damit sollte für eine gewisse Stabilität gesorgt werden. Allerdings fielen die beiden zuletzt gesetzten Bjarne Thoelke und Martin Stoll verletzungsbedingt aus. Doch nicht nur deshalb mischte Lukas Kwasniok bei seinem Debüt die Startelf kräftig durch. Neu in die erste Elf gerückt waren: David Kinsombi, Jordi Figueras, Dennis Kempe, Moritz Stoppelkamp, Manuel Torres sowie als Rechtsverteidiger Charis Mavrias.

Hinten wirkte das in der Anfangsphase sehr kompakt, nach vorne fehlte allerdings so etwas die Durchschlagskraft. Nach rund 25 Minuten wurde das Geschehen ruppiger, spielerische Höhepunkte blieben aber auch weiter aus. Die beste Gelegenheit verbuchte Dresden in der 37. Spielminute. Erich Berko kam auf der linken Seite aus spitzen Winkel zum Abschluss. Vollath parierte aus kurzer Distanz blitzschnell mit der Hand zur Ecke.

KSC mit viel Glück und Hilfe des Pfostens

Nach dem Seitenwechsel kam Dresdens Offensivspiel deutlich besser ins Spiel. Der KSC hatte alle Hände voll zu tun, in der 57. Spielminute aber auch eine gehörige Portion Glück. Denn nach Zuspiel von Niklas Kreuzer scheiterte der eingewechselte Pascal Testroet am Pfosten! Zwei Minuten später köpfte der eingewechselte Dresdener über das Tor. Die Gäste schwammen nach einer Stunde mächtig, doch auch Akaki Gogia vergab (64.).

Damit war größte Drucksituation überstanden. Die Karlsruher stand nun wieder etwas stabiler. Dazu hatte man Vollath im Kasten, der in der Nachspielzeit nach einem Standard erneut gegen Testroet klärte. Und so blieb es beim torlosen Remis zum Kwasniok-Einstand. Dieser verhalf in den Schlussminuten zudem noch Kai Luibrand zu seinem Profidebüt.

Die Amtszeit des KSC-Coaches findet dann bereits am Samstag, 17. Dezember, auch schon wieder ein Ende. An diesem Tag empfängt der KSC den Aufstiegskandidaten aus Braunschweig zum Hinrunden-Abschluss im heimischen Wildparkstadion.

Aufstellung SG Dynamo Dresden: Schwäbe - Kreuzer, J. Müller, Ballas, Müller - Hartmann - Lambertz (46. Testroet), Aosman - Gogia, Berko(75. Hilßner) - Kutschke.

Karlsruher SC: Vollath – Mavrias, Kinsombi, Figueras, Kempe, Bader – Prömel, Yamada – Torres (62. Kom), Stoppelkamp (90. Luibrand) – Diamantakos (70. Mehlem).