Fußball: 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC, 8. Spieltag am 01.10.2016 in ESPRIT arena, Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Kaan Ayhan von Düsseldorf (l) und Grischa Prömel von Karlsruhe im Zweikampf um den Ball. Das Spiel endete 1:1.

Insgesamt war es das siebte Spiel in Serie, bei dem der KSC gegen die Fortuna ungeschlagen blieb. Negativ jedoch: Die Badener warten nun schon seit acht Auswärtsbegegnungen auf einen Sieg. Trainer Tomas Oral war mit dem Auftritt seiner Elf richtig zufrieden: "Es war ein sehr gutes Zweitligaspiel mit einer tollen Mannschaftsleistung von uns. Wir hatten über die gesamte Spielzeit die besseren Chancen. An unserem Gegentor hatten wir selber wieder einen großen Anteil. Am Ende hält Torhüter Michael Rensing für die Fortuna den Punkt fest." Für Oral war in diesem Spiel "mehr drin, als ein Unentschieden".

Einen Bann konnte der Neuzugang Florian Kamberi brechen. Sein Ausgleichstreffer war das erste Auswärtstor des KSC in der laufenden Saison. Der Schweizer U21 -Nationalspieler hatte die meisten Sprints aller Akteure auf dem schlechten Düsseldorfer Rasen hingelegt: 33. Einsatz pur beim Eidgenossen. Kamberi verübte die meisten Fouls - sechs. Die anfängliche Nervosität Kamberis schlug sich in der mäßigen Passquote nieder: 42,86 Prozent.

Prömel spult die höchste Kilometerzahl ab

Eines demonstrierten die Oral Schützlinge in Düsseldorf eindrucksvoll: Dass der Fußball ein Lauf- und Kampfspiel ist. Bei allen statistisch erfassten Laufwerten waren die Fächerstädter besser als die Akteure aus der Hauptstadt von NRW. Die Laufleistung des KSC: 115,33 Kilometer. Düsseldorf: 113,0 Kilometer. Intensive Läufe: 607 zu 552 pro KSC. Sprints: 199 zu 196 aus Sicht der Badener. Wie gewohnt, Grischa Prömel spulte die meisten Meter ab. 12,16 Kilometer lief der Mittelfeldmann.

Dennoch: Der KSC fand schwer ins Spiel. Nach zehn Minuten hatte die Badener nur 34 Prozent Ballbesitz, nur 45 Prozent Zweikampfquote und lediglich einen Torschuss abgegeben. Doch die KSC Elf steigerte sich. Ballbesitz am Ende: 39,4 Prozent. Die Zweikampfbilanz war gar positiv: 52, 5 Prozent der Duelle wurden siegreich gestaltet. Ein weiterer Grund, für den verdienten Punktgewinn: Bei den Tacklings lag die Quote sogar bei 69,2 Prozent!

Nur die Hälfte der Flanken kommt an!

Neun Schüsse gaben die Wildparkakteure ab, vier davon trafen das von Fortuna Keeper Rensing hervorragend gehütete Gehäuse. Schussgenauigkeit: 44, 4 Prozent. Auch bei den sonst eher mäßig geschlagenen Flanken hielten die Statistiker einen guten Wert für den KSC fest: Von acht Flanken erreichte die Hälfte einen Mitspieler. Die meisten Ballkontakte hatte Moritz Stoppelkamp: 66. "Stoppel" wurde auch am häufigsten gefoult: Fünf Mal.

Der eingewechselte Manuel Torres brachte es zwar nur auf fünf Ballaktionen, hatte dabei aber eine hundertprozentige Passquote. Linksverteidiger Dennis Kempe schoss am häufigsten auf das Tor der Gastgeber: zwei Mal. Kempe war auch schnellster KSC Spieler mit 32,36 km/h.