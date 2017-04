vor 2 Stunden Karlsruhe KSC gehen im Saisonendspurt die Stürmer aus

"Mit kühlem Kopf, aber heißem Herz" - so beschreibt Marc-Patrick Meister, wie der Karlsruher SC ins Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim gehen möchte. Die Hausherren müssen geduldig sein, soll die Partie so zu gestalten werden, "um weiterhin in der Saison drinzubleiben".