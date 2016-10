KSC gegen Würzburg erneut ohne Vollath und Stoll

Anzeige

"Weil er immer alles mit Vollpower macht, habe ich ihn früher rausgenommen", erklärt der Coach. Während Oral in den Schlussminuten der Übungseinheit am Mittwochvormittag freiwillig auf den Österreicher verzichtete, sieht es bei anderen Personalien nicht ganz so rosig aus.

Sowohl Rene Vollath (Bauchmuskelverletzung) als auch Martin Stoll (Wadenverletzung) werden definitiv auch am Freitag bei den Kickers Würzburg (Anpfiff 18.30 Uhr) ausfallen.

Ob erneut David Kinsombi in der Innenverteidigung spielt, ließ sich Oral noch offen. Konkurrent Jordi Figueras legte zum Abschluss des Trainings noch eine kleine Sonderschicht ein und trainierte Schnellkraft. Es gilt es die möglichst passende Formation gegen einen starken Aufsteiger zu finden.

"Sie haben natürlich einen super Lauf", so Oral. "Da gilt es eine hohe Bereitschaft an den Tag zu legen und die Widerstände, die kommen, auch anzugehen."