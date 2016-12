Spiel eins nach Tomas Oral. Für den Karlsruher SC geht es am Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) zur SG Dynamo Dresden. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Unter Interimscoach Lukas Kwasniok will sich der KSC auf die eigenen Stärken konzentrieren und mit den berühmten Tugenden punkten: Herz, Willen, Leidenschaft und Leidensfähigkeit. "Wir werden total auf uns schauen, an unsere Stärken glauben, uns nicht so sehr auf die Stärken des Gegners fokussieren."

Ganz ohne Gegnervorbereitung geht es natürlich nicht. Videos wurden geschaut, Oliver Kreuzer beobachtete Dresden zuletzt gegen die "Löwen". Dazu dürfte der Sportdirektor schon seit längerer Zeit ein ganz besonderes Auge auf den Aufsteiger aus dem Osten haben. Dort spielt nämlich Sohn Niklas als Rechtsverteidiger. Der 23-Jährige ist mit 12 Ligaeinsätzen eine feste Größe in der Mannschaft von Uwe Neuhaus.

Der 57-Jährige ist seit Sommer 2015 in Dresden aktiv und schaffte mit Dynamo die sofortige Rückkehr in die zweite Liga. Dort steht Dresden als Siebter aktuell im sicheren Mittelfeld und spielt eine solide Saison. Der Drittliga-Meister sammelte in 15 Partien 23 Punkte und damit fast doppelt so viele der KSC (12).

"Uns erwartet eine totale Wucht - auf und neben dem Feld"

Besonders in eigenem Stadion ist Dynamo nur sehr schwer zu bezwingen. Gerade einmal eine Niederlage gab es in acht Vergleichen. Am fünften Spieltag entführte Aue mit einem 0:3 alle Zähler. Dazu schaffte Bielefeld im Pokalwettbewerb einen 0:1-Sieg im DDV-Stadion.

Kwasniok ist sich bewusst, was seine Mannschaft erwartet: "Es ist wohl das lauteste 30.000 Zuschauer fassende Stadion Deutschlands. Uns erwartet eine totale Wucht - auf und neben dem Feld. Aber uns wird diese Stimmung beflügeln. Und unsere Fans werden uns ganz sicher sensationell unterstützen."

Beim letzten Aufeinandertreffen im April 2014 nahmen die Badener einen Punkt mit (2:2). Der letzte Sieg in Dresden datiert vom 17. September 2009 (1:2). Insgesamt trafen beide Teams wettbewerbs- und ligaübergreifend 17 Mal aufeinander. Neun Siege gelangen dem KSC, viermal war Dresden Gewinner. In der zweiten Liga gewann der KSC vier von acht Partien.