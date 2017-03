Auf Mirko Slomka wartet ein ganz besonderes Spiel. Am Samstag (13 Uhr) trifft der Trainer des Karlsruher SC auf seine "große Liebe" Hannover 96. Mehr als die Hälfte seines Trainerlebens hatte er bei den Niedersachsen verbracht. Doch nicht nur der Gegner macht den 23. Spieltag so brisant. Die Aufmerksam richtet sich auch darauf, wie die Badener das Debakel vom Montagabend verkraftet haben.

Slomka und auch Manager Oliver Kreuzer waren am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz darauf bedacht Zuversicht auszustrahlen. Die 0:5-Klatsche gegen St. Pauli habe man "in aller Härte und Schonungslosigkeit" aufgearbeitet, so Slomka. In der Trainingsarbeit habe man bereits eine erste Reaktion der Truppe gesehen, nun gelte es dies am Samstag im Wildpark zu bestätigen. Ob der Coach hierfür personelle Änderungen vornimmt, wollte Slomka naturgemäß nicht verraten. "Da würde ich wohl zu weit vorausgreifen."

Gut möglich, dass allerdings Florian Kamberi wieder in den Kader rückt. Der Angreifer ist nach seiner Verletzung seit Mitte der Woche zurück im Mannschaftstraining. Bei David Kinsombi sieht es dagegen weniger positiv aus. Ein Härtetest fiel negativ aus, der Verteidiger fällt auf jeden Fall am Wochenende noch aus. Auch Ylli Sallahi befindet sich noch in Reha-Maßnahmen und ist keine Alternative.

Letztlich dürfte es aber egal sein, welche Namen auf dem Rasen stehen. Viel wichtiger ist die Einstellung der Karlsruher im Abstiegskampf. Solch ein Spiel wie am Montag darf sich nicht wiederholen, das weiß auch Slomka. "So etwas passiert jeder Mannschaft ein bis zweimal pro Saison, dass nichts funktioniert. Nur der Moment war ein ganz schlechter", weiß er. Gegen Hannover gilt: "Mentalität schlägt Qualität". So will der KSC den Tabellenzweiten bezwingen.

Beim KSC hofft man dabei auf die Unterstützung von den Rängen. Zumindest sind die Vorverkaufszahlen nicht komplett eingebrochen. 12.500 waren am Donnerstagmittag verkauft, ein relativ normaler Wert für KSC-Verhältnisse.