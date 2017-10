Zum Duell der bislang enttäuschten Absteiger kommt es am Samstag (14 Uhr), wenn der Karlsruher SC die Würzburger Kickers im Wildparkstadion empfängt. Auch wenn die Vorzeichen für die Hausherren sprechen, warnt Cheftrainer Alois Schwartz davor, den Kontrahenten zu unterschätzen.

Nach fünf Spielen ist der KSC auf eigenem Platz noch ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis). "Zuhause ungeschlagen - das wollen wir natürlich beibehalten", erklärte Innenverteidiger David Pisot am Donnerstagmittag im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz vor dem zwölften Spieltag. "Dass wir zuhause eine Macht sind, das ist eh unser Anspruch", schob der der Ex-Würzburger nach.

Während die Karlsruher daheim elf Zähler sammelte und auswärts nur einen Punkt holte, sieht es bei den Kickers etwas anders aus. "Sie sind sehr gefährlich - gerade wenn man sieht, dass sie von ihren zehn Punkten acht auswärts geholt haben. Deshalb müssen wir sehr auf der Hut sein."

Verzichten muss der KSC-Cheftrainer am Samstag weiterhin auf die Langzeitverletzten Kai Bülow und Andreas Hofmann. Oguzhan Aydogan wurde am Mittwoch am Meniskus operiert. "Wir hoffen, dass er schnell genesen wird und zu uns zurückkehrt", so Schwartz. Malik Karaahmet weilt weiterhin bei der U17-WM. "Erfreulich ist, dass Marcel Mehlem seit gestern voll ins Training eingestiegen ist", meint der Coach, nachdem der Mittelfeldspieler zuletzt aufgrund einer Zerrung pausierte.

Für Kurzentschlossene, die das Spiel des Tabellen-14. gegen den 17. live vor Ort sehen wollen, gibt es noch genug Tickets. Bislang gingen 7.000 Stück über die Theke. Das SWR-Fensehen überträgt die Partie zudem ab 13.55 Uhr.