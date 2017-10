Im heimischen Wildparkstadion läuft es rund für den Karlsruher SC. Die Drittliga-Fußballer legten zuletzt eine kleine Siegesserie hin, gewannen dreimal in Folge. Das gilt es am Sonntag (14 Uhr) auszubauen, wenn der 1. FC Magdeburg anreist. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Der 1. FC Magdeburg steht in der Tabelle aktuell da, wo sich auch der KSC nur allzu gerne gesehen hätte: Auf einem Aufstiegsplatz. In den ersten 13 Saisonspielen sammelte die Mannschaft von Jens Härtel bereits 30 Punkte - Rang zwei. Garant hierfür ist die Defensive. Mit nur 13 Gegentreffern zählt Magdeburg zu den stabilsten Abwehrreihen der Liga.

Insgesamt bliebe die Truppe aus Sachsen-Anhalt schon sieben Mal ohne Gegentreffer. Allerdings bekam der FCM dann am vergangenen Spieltag gleich drei Treffer von Unterhaching eingeschenkt. Unter der Woche folgte dann im DFB-Pokal der nächste Nackenschlag: gegen Dortmund unterlag der Drittligist deutlich 0:5.

Letzte Begegnung liegt 17 Jahre zurück

Am Sonntag wird sich zeigen, wie der FCM, bei dem der frühere KSC-Fanliebling Maik Franz inzwischen arbeitet, verkraftet. An den ersten zwölf Spieltagen hatten die Gäste nämlich nur insgesamt zwei Pleiten zu verzeichnen gehabt - jeweils auswärts übrigens.

Treffsicherster Akteur der Magdeburger ist bislang Philip Türpitz, der in 13 Spielen sechs Tore erzielte. Dazu glänzte er noch mit fünf Vorlagen. Michel Niemeyer und Felix Lohkemper trafen jeweils drei Mal.

Es wird das erste Drittliga-Duell zwischen dem KSC und Magdeburg, das seit drei Jahren dieser Spielklasse angehört. Bislang standen sich die Clubs nur einmal im Pokal gegenüber. Daran haben die Badener allerdings keine gute Erinnerung. Am 28.11.2000 mussten sie in der dritten Runde zum damaligen Oberligisten und scheiterten in der Verlängerung mit 3:5!