Fußball: 2. Bundesliga, Würzburger Kickers - Karlsruher SC, 10. Spieltag am 21.10.2016 in der Flyeralarm-Arena in Würzburg (Bayern). Der Würzburger Nejmeddin Daghfous (r) kämpft mit dem Karlsruher Dennis Kempe um den Ball.

Dieses 2:0 in Würzburg war für die Badener absolut verdient. Trainer Tomas Oral sah da ebenso: "Der Sieg ist verdient. Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt und haben nichts zugelassen. Und: Unsere erste torgefährliche Situation genutzt." So der zufriedene KSC Chefcoach, der dennoch ein Haar in der Erfolgssuppe fand: "Wenn es überhaupt etwas zu kritisieren gibt, dann, dass wir nicht das dritte Tor erzielt haben. Chancen dazu waren vorhanden."



Der KSC begann abwartend, überließ dem Gasteber die Initiative. "Wir wollen nicht den Fehler machen, den Kickers in die Karten zu spielen", sagte dazu Tomas Oral, meinte wohl: Nicht in Rückstand geraten. Das gelang gut. Die KSC Defensive ließ bis dahin keinen Schuss der Würzburger zu. Dann in Minute 16: Effektivität in Reinform. Der erste KSC Schuss auf das von Torhüter Wulnikowski gehütete Gehäuse durch Moritz Stoppelkamp – und der Ball zappelte im Netz.

Kempe mit bester Zweikampfquote

Statistiken der Anfangsphase: Nach zehn Minuten nur 29 Prozent badischer Ballbesitz. 33 Prozent der Zweikämpfe wurden gewonnen. In den Luftduellen war man bis zu diesem Zeitpunkt allerdings mächtig unterlegen: Null Prozent gewonnener Duelle. Der Ballbesitz verbesserte sich bis zur Halbzeit auf 35 Prozent, lag beim Abpfiff bei rund 41 Prozent. In der Statistik der Pässe liest sich das so: 554 Pässe der Würzburger. 375 auf Seiten des KSC.Passquote: 70, 09 Prozent.



Mit zunehmender Spieldauer wurden die Karlsruher auch in den Zweikämpfen sicherer und erfolgreicher. 45 Prozent wurden siegreich gestaltet. Besonders wichtig sind Tacklings in Nähe des eigenen Tores. Da lieferten die Wildparkakteure in der zweiten Halbzeit einen Topwert ab: 87,5 Prozent der Tackels waren erfolgreich.



Linksverteidiger Dennis Kempe, der den zweiten Treffer markierte, hatte mit 66,7 Prozent die beste Zweikampfquote. Dass der KSC aber auch offensiv aktiv waren, beweisen die 13 Torschüsse. Fünf davon trafen das Würzburger Tor - zwei führten zu den Treffern.



Bei den Fouls waren die Badener "besser": 21 zu 14. Auch bei den Verwarnungen hatten die Fächerstädter die Nase vorn: Vier gelbe Karten für KSC Spieler stand eine Verwarnung für einen Franken Spieler gegenüber. Ecken: Vier zu vier.



Richtig gut: Die Laufdistanz, die die KSC Spieler zurücklegten: 117, 99 Kilometer. Die Würzburger waren auch gut, liefen nur 70 Meter weniger. Der KSC hatte insgesamt mehr Sprints (15) und mehr intensive Läufe: 46. Bester KSC-Profi in Sachen Laufleistung: Wie so oft - Grischa Prömel mit 12,62 Kilometer.



Torschütze Moritz Stoppelkamp hatte 72 Ballkontakte. Die meisten aller Karlsruher. Zudem scheute „Stoppel“ keinen Zweikampf und konnte vier Mal nur durch Fouls gestoppt werden. Innenverteidiger David Kinsombi spielte am häufigsten auf Seiten des KSC Foul: Vier Mal.



Der andere Innenverteidiger Bjarne Thoelke gewann von 13 Zweikämpfen acht. Von seinen zehn Kopfballduellen gestaltete er sieben siegreich. Sein Kollege im Abwehrzentrum David Kinsombi hatte eine Zweikampfquote von 50 Prozent und von seinen 25 gespielten Pässen kamen 19 beim Mitspieler an. Auch Hiroki Yamada gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe, In der Luft gar zwei von drei. Er hatte eine gute Laufleistung und von 50 Pässen kamen 42 im gewünschten Ziel an.



Die meisten Torschüsse feuerte Erwin "Jimmy" Hoffer ab: Drei. Im Netz landete keiner. Dass der junge Schweizer Florian Kamberi eine Bereicherung für die KSC Offensive ist, belegen zwei Werte: Kamberi sprintete 37 Mal. Der Topwert beim KSC. Zudem war er der schnellste KSC Spieler mit 32,7 km/h.