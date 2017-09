16.09.2017 21:01 Karlsruhe KSC-Torschütze Fink: "Die Brust wird breiter"

Der Karlsruher SC bleibt daheim weiter ungeschlagen und sichert sich den ersehnten nächsten Dreier durch ein 1:0 (0:0) gegen die Sportfreunde Lotte. ka-news hat sich anschließend bei den Beteiligten umgehört.

Benjamin Uphoff: Im Vordergrund steht erst einmal, dass wir als Mannschaft heute drei Punkte geholt haben. Daher ist die Erleichterung groß, auch dass wir zum zweiten Mal in Folge "zu Null" gespielt haben. Ein Heimdreier ist immer eine tolle Sache. Das Selbstvertrauen kommt Stück für Stück immer mehr zurück, so dass wir irgendwann noch dominanter auftreten können. Wir hatten nicht die großen Torchancen, aber bis auf zwei, drei Chancen standen wir in der Defensive einfach wieder ordentlich. Daher war es einfach wieder ein Schritt nach vorne.



Anton Fink: Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Das zweite "zu Null"-Spiel - das war sehr wichtig. Wir haben die letzten zehn Tage vermehrt Wert auf die Defensive gelegt. Natürlich hat uns auch Benni im Spiel gehalten. Denn wenn die das ein oder andere Tor machen, dann wird es wieder extrem schwer. Die Brust wird breiter, das müssen wir ausbauen und die Serie ausbauen. Großaspach wird ein schwieriges Spiel, aber wir können auch dort etwas mitnehmen.



Marcus Piossek: In der ersten Halbzeit war es relativ ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Karlsruhe unbedingt will. Wir hatten drei, vier gute Umschaltaktionen. Davon musst du eine nutzen. Wenn du das machst, dann reden wir hier nicht über drei verlorene Punkte, sondern vielleicht über drei gewonnenen Punkte. as müssen wir uns ankreiden.



Alois Schwartz: Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben den Ball gut laufen lassen. Aber im letzten Drittel haben wir nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Bis zum letzten Drittel hat es sehr ansehnlich ausgeschaut, aber wir konnten die Stürmer nicht in Szene setzen. Dem entsprechend gab es wenige Abschlüsse. In der zweiten Halbzeit wollten wir noch entschlossener nach vorne spielen. Der Gegner ist dann zu einigen Chancen gekommen durch schnelles Umschaltspiel. Aber letztendlich ist für mich erstmal wichtig, dass wir die A-Note - das Ergebnis - hinbekommen. So können wir auf jeden Fall mal etwas mehr Selbstvertrauen tanken.