Anzeige

Auf seinen Treffer angesprochen meinte der Schweizer so: "Es fühlt sich gut an, aber mit einem Sieg würde es sich noch besser anfühlen." Die Chance dazu hatte es gegeben. Doch Michael Rensing im Düsseldorfer Tor vereitelte die große Chance kurz vor dem Ende von Grischa Prömel.

"Den habe ich eigentlich schon drin gesehen und war aufgestanden. Eine tolle Parade vom Torhüter. Pech gehabt", so Kamberi. Insgesamt bewertete der Stürmer die Leistung des Teams als gut: "Wir haben uns Chancen kreiert. Jetzt müssen wir die nur noch nutzen."

Allerdings musste der KSC erneut einem Rückstand nachlaufen – und wieder einmal durch einen individuellen Fehler selbst verschuldet. "In den letzten Wochen ist es so, dass wir einen großen Anteil daran haben, wenn der Gegner ein Tor macht", ärgert sich KSC-Coach Tomas Oral nach dem verunglückten Rückpass-Versuch von Bjarne Thoelke, den Rouwen Hennings in der 37. Minute zum 1:0 nutzte.

Ähnlich sieht es Sportdirektor Jens Todt: "Wir haben den Gegner durch Flüchtigkeitsfehler zum Tore schießen eingeladen."