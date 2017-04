vor 1 Stunde Karlsruhe KSC-Schlappe gegen Sandhausen: "Das war der Tiefpunkt der Saison"

Das 0:4 in Sandhausen (SVS) war der Tiefpunkt der Saison für den Karlsruher SC. Am Sonntag ergab sich der KSC kampflos. Von Moral bei den Karlsruher Akteuren kann keine Rede sein. Das sah auch Sportdirektor Oliver Kreuzer so.