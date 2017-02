Rückkehrer Jonas Meffert soll dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC schon am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) gegen den VfL Bochum helfen. Zumindest in Sachen Fitness hat Trainer Mirko Slomka keine Bedenken.

"Jonas ist ein Spieler, der voll im Training war. Was ihm ein bisschen fehlt, ist die Wettkampfpraxis. Die müssen wir uns jetzt eben schnell wieder erarbeiten", sagte der Coach am Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem 19. Spieltag. Der 22 Jahre alte Leihspieler vom SC Freiburg mache einen "fitten und frischen Eindruck" und könne "sofort einsteigen".

Das gilt nach Slomkas Ansicht für alle Winter-Zugänge. "Das eröffnet uns einfach neue taktische Möglichkeiten. Wir haben neue Waffen, wie man in der Trainersprache so schön sagt", so Slomka. Die werde man gegen die Revier-Elf auch brauchen. "Sie sind in ihrem Aufbauspiel sehr flexibel. Sie können sich auch auf das Anlaufverhalten des Gegners einstellen."

Keine Zukunft im KSC-Kader hat der Russe Vadim Manzon. "Vadim ist derzeit in Norwegen. Wir sind uns auch so gut wie einig, dass er bis zum Saisonende an den norwegischen Zweitligisten Asane IL verliehen wird. Das wird in den nächsten Tagen über die Bühne gehen", so Sportdirektor Oliver Kreuzer. Der Stürmer war bereits in der vergangenen Saison in den hohen Norden ausgeliehen worden.