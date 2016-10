KSC-Reaktionen nach dem Spiel: "Das gehört nicht in ein Fußballstadion"

Fußball: 2. Bundesliga, 9. Spieltag: Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg im Wildparkstadion in Karlsruhe (Baden-Württemberg) am 16.10.2016. Nürnbergs Fans brennen in der Gästekurve Feuerwerk ab. Foto: Daniel Maurer/dpa (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Bild:Daniel Maurer (dpa)