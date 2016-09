Anzeige

Nach Platz vier im Vorjahr, lief es zum Saisonstart noch nicht wirklich rund für St. Pauli. Drei Niederlagen mussten die Hamburger hinnehmen, ehe zuletzt gegen Bielefeld in wahrlich letzter Sekunde ein Unentschieden erkämpft wurde. Die Elf von Ewald Lienen überzeugte mit Leidenschaft - eine Eigenschaft, die sich die KSC-Fans auch von ihrem Team wünschen.

Dass die Saison für St. Pauli nach der Vorleistung nicht einfach werden würde, war Ewald Lienen klar. "Die Saison steht unter anderen Vorzeichen als die vergangene, da wir anders wahrgenommen werden - von den Fans, den gegnerischen Mannschaften und Trainern", erklärt Lienen. "Es ist eine andere Ausgangsposition, die sicherlich nicht einfacher ist."

Ewald Lienen - vom Retter zum Erneuerer

Auf St. Pauli scheint Lienen selbst richtig angekommen zu sein. Aus dem Retter 2015 ist längst ein Erneuerer geworden. Unter ihm ist Spielkultur gefragt. "Wir haben verschiedene Varianten trainiert, unter anderem wie man gegen eine Dreierkette spielt. Unser Ziel ist es, mehrere Systeme zu haben, um auch mal während eines Spiel zum Beispiel auf eine Dreierkette oder eine Raute im Mittelfeld umzuswitchen."



Traditionell beliebt sind bei St. Pauli die Abwehr-Kerle. Lasse Sobiech ist so einer in 2.0. Der lange Innenverteidiger beherrscht aber nicht nur den Strafraum mit Kopf und Zweikampf, sondern hat auch eine Menge Technik parat. Mit seinem guten Stellungsspiel und sicheren Pässen gehört er zu den komplettesten Defensiv-Kräften der Liga. Aus KSC-Sicht ist zu hoffen, dass er und seine Nebenmänner am Sonntag wieder den ein oder anderen Fehler machen.

Wirklich gerne trifft St. Pauli übrigens nicht auf Karlsruhe. In den fünf jüngsten Aufeinandertreffen gab es vier Pleiten für die Norddeutschen. Auch Lienen hat keine gute Bilanz: In 14 Spielen gegen die Badener gab es nur drei Siege und ein Unentschieden. Aktuell haben sowohl der KSC als auch St. Pauli drei Punkte auf dem Konto. Der Sieger am fünften Spieltag macht eine wichtigen Schritt nach vorne, bei einer Niederlage bleibt man dagegen im Tabellenkeller hängen.