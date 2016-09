Anzeige

Tomas Oral erklärte bereits vor der Saison, dass Hannover für ihn zu den Favoriten im Aufstiegsrennen zählt. Auch im Vorfeld der Partie des sechsten Spieltags wiederholte der KSC-Trainer diese Einschätzung noch einmal, auch wenn H96 zuletzt etwas schwächelte.

So liegen die Niedersachsen erzeit mit acht Punkten nur auf Rang sechs. Nach den beiden Siegen zum Start gegen Kaiserslautern und Fürth kam Hannover im Pokal erstmals etwas in Bedrängnis und setzte sich erst in der Verlängerung bei den Kickers Offenbach durch (3:2). In der Liga lief es danach ebenfalls nicht mehr rund. Gegen Bochum (1:1) und zuletzt in Bielefeld (3:3) reichte es nur zu Unentschieden, dazwischen lag eine 0:2-Heimpleite gegen Dresden.

Positive Stimmung trotz Abstieg

Entsprechend motiviert wird das Team von Daniel Stendel in die Partie gehen. Der Nachfolger des krachend gescheiterten Trainers Thomas Schaaf konnte zwar den Abstieg nach 14 Erstliga-Jahren nicht mehr verhindern, mit seiner offenen Art kommt Daniel Stendel aber gut an. "Teamgeist ist wichtig", betont der Trainer, der das Unterhaus ganz schnell wieder verlassen möchte.

"Wir haben im Hintergrund viel gearbeitet. Unser Kader ist gut", versichert er. Die Stimmung in Verein und Umfeld ist auch dank Stendels Handschrift deutlich positiver. Das passt zu seinem präferierten System mit zwei Stürmern. Frei nach dem Motto: Lieber ein Tor mehr als der Gegner schießen, statt weniger Tore zu kassieren.

Nur der Aufstieg zählt

"Wir haben große Ziele, sind aber in einem illustren Kreis von fünf, sechs Mannschaften, die aufsteigen wollen", warnte Geschäftsführer Martin Bader vor allzu großer Euphorie. Aber auch der Manager bekräftigt, dass der Abstieg korrigiert werden soll. Alles andere würde der Mäzen und Hauptverantwortliche Martin Kind eh nicht akzeptieren.

Vor allem Österreichs EM-Spieler Martin Harnik und Niclas Füllkrug sollen die nötigen Tore und Vorlagen produzieren. Allerdings fällt Harnik (Muskelfaserriss) für das KSC-Spiel ebenso aus wie Salif Sané (Rotsperre) Babacar Gueye (Jochbeinbruch), Timo Hübers (Kreuzbandriss), Charlison Benschop (Wadenverletzung), Uffe Bech (Sehnenreizung) und Noah Joel Sarenren Bazee (Operation).



Doch das soll keine Entschuldigung sein. Füllkrug kennt nur ein Ziel. "Ich ordne alles dem Ziel Aufstieg unter."