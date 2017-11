KSC-Gegner unter der Lupe: FSV Zwickau noch nicht wirklich in Form

Die einen glänzen mit Heimstärke, die anderen scheinen eher Spätstarter. Am Samstag (14 Uhr) trifft der Karlsruher SC erstmals auf den FSV Zwickau. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Für den FSV schien die Spielpause genau zum richtigen Moment zu kommen. So hatten die Zwickauer genug Zeit, um die beiden jüngst erlittenen Pleiten gegen Osnabrück (0:4) und Unterhaching (1:3) zu verarbeiten. Überhaupt tut sich die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner in dieser Saison wieder einmal schwer - wenn auch nicht so extrem wie im vergangenen Jahr.

Damals stand der FSV nach dem 15. Spieltag auf dem 19. Tabellenplatz - und bildet zugleich ein Paradebeispiel, wie ausgeglichen die Spielklasse ist und wie schnell der Weg in ganz andere Regionen führen kann. Denn durch eine ganz starke Rückrunde spülte es Zwickau noch rauf bis auf Platz fünf!

KSC-Coach Alois Schwartz warnt vor einer sehr kampfstarken, laufstarken und leidenschaftlichen Mannschaft. Diese Attribute werde der FSV in die Waagschale werfen, um den zweiten Auswärtssieg der Saison einzustreichen. Die Vorzeichen sind nicht ganz günstig für die Gäste: Bentley Baxter Bahn ist in Karlsruhe Gelb-Rot-gesperrt, hinter dem Einsatz von Morris Schröter (Faserriss in der Bauchmuskulatur) steht ein großes Fragezeichen. Damit würden gleich zwei gesetzte Stammkräfte fehlen.

Als Torschütze zeichnete sich bislang Ronny König aus. Der 34-jährige Mittelstürmer traf sechsmal für die Sachsen. Dazu hat Nico Antonitsch zwei Treffer auf dem Konto. Das Duell mit dem KSC ist das erste Pflichtspiel beider Klubs gegeneinander. Die Fans des FSV zelebriert dies und haben einen Sonderzug für die Anreise gebucht. Rund 500 Zwickauer werden am Samstag im Badischen erwartet.