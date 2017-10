vor 1 Stunde Karlsruhe KSC-Gegner Würzburg: Wiedersehen eine Klasse tiefer

In Vorsaison stiegen sie Seite an Seite aus der zweiten Bundesliga ab. Auch jetzt stehen der Karlsruher SC und die Würzburger Kickers tabellarisch in unmittelbarer Nachbarschaft. Am Samstag (14 Uhr) kommt es im Wildparkstadion zum direkten Duell. ka-news hat die Gäste etwas genauer unter die Lupe genommen.