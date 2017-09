Für den Karlsruher SC endet die englische Woche am Sonntag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Für Alois Schwartz wird es eine Erinnerung an alte Tage. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Nach neun Spieltagen neun Punkte - hierbei unterscheiden sich der KSC und Erfurt nicht. Allerdings schossen die Thüringer bislang erst fünf Tore - Minuswert der Liga. Ahmed Waseem Razeek traf bislang zweimal, der frühere Karlsruher Christopher Bieber sowie Florian Neuhold und Berkay Dabanli je einmal. Ein Torjäger fehlt also. Schlecht für RWE, dass man beim KSC auf den verletzten Carsten Kammlott verzichten muss.

Zuletzt schien Erfurt im Aufschwung. Ein Unentschieden gegen Aalen und zwei Siege gegen Jena und Osnabrück sprangen heraus. Doch dann folgte am Mittwochabend die bittere 0:2-Heimniederlage gegen Unterhaching. Ob Trainer Stefan Krämer jetzt wieder etwas am Spielsystem ändert? Schon drei verschiedene Taktiken ließ er in dieser Saison spielen, zuletzt dreimal in Folge ein 4-2-3-1. Davor agierte Erfurt auch schon im 4-4-2 mit zwei defensiven Mittelfeldspielern und im 4-1-4-1.

Zeit für einen Blick in die Statistik: Gegen den KSC hat der 50-jährige Krämer eine gemischte Bilanz. In drei Spielen gab es einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Allerdings: In vier Duellen mit Alois Schwartz hat er noch nie verloren (drei Siege, ein Unentschieden).

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Erfurt und dem KSC datiert vom April 2013. Damals gewannen die Badener bei RWE 0:1 durch einen Treffer von Gaetan Krebs. Bei den Thüringern damals auf der Trainerbank: Alois Schwartz! Seine Zeit in Erfurt dauerte allerdings nur 31 Partien (Punkteschnitt: 1,35), ehe es ihn nach Sandhausen zog.

Er war auch beim Hinspiel im Wildpark dabei, hat daran wohl aber auch keine guten Erinnerungen: Im September 2012 gewann der KSC 3:0. Damals beim KSC in der Startelf: Martin Stoll. Allerdings musste er nach acht Minuten schon wieder verletzt ausgewechselt werden - und wurde durch Daniel Gordon ersetzt.