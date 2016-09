KSC-Coach Oral vertraut in Hannover seiner Startelf

18.09.2016, xfux, Fussball 2.Bundesliga, Karlsruher SC - FC St.Pauli, emspor emonline, v.l. Trainer Tomas Oral (Karlsruher SC KSC) gibt Anweisungen, gestikuliert, mit den Armen gestikulieren gives instructions, gesticulate, gesticolando.

Auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag wollte er sich mögliche Optionen aber noch offen lassen. Mit 20 Spielern, allerdings weiter ohne den verletzten Manuel Torres, machten sich die Karlsruher so nach Hannover auf. Doch wirklich Gelegenheit, sich für die erste Elf zu empfehlen, bekamen die Ersatzspieler in der englischen Woche nicht. "Wir haben nur regenerativ gearbeitet", bestätigt Oral.

Noch einmal auf das Spiel vom Wochenende angesprochen erklärte der KSC-Coach, dass er mit der Körpersprache in der letzten halben Stunde sehr zufrieden gewesen sei. "Dass die ersten 60 Minuten nichts waren, hat jeder gesehen." Man befinde sich in aber in einer Entwicklungsphase, da könnten die Schlussminuten ein wichtiger Schritt gewesen sein.

Entsprechend gibt sich Oral auch zuversichtlich, dass man in Hannover Zählbares einsammeln kann, sollte man es schaffen diese Leistung zu übertragen. Auch wenn Hannover der Favorit sei, haben die Hausherren zuletzt Probleme, die auch in Karlsruhe aufgefallen sind. Hier gelte es anzusetzen.

Das bestätigte ebenso Martin Stoll auf ka-news-Nachfrage: "Jeder denkt, dass es eine klare Geschichte für 96 wird. Das ist auch okay, aber und gibt das nur noch mehr Power dagegenzuhalten." Für den ersten Saisonsieg wird es am sechsten Spieltag jedenfalls langsam Zeit. Stoll: "Wir müssen uns das jetzt einfach erarbeiten mit hartem Kampf."