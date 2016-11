Gerade erst gab der Karlsruher SC die Trennung von Manager Jens Todt bekannt. Ein weiterer Stuhl wackelt zudem gewaltig. Trainer Tomas Oral gilt als angezählt, für ihn steht am Sonntag (13.30 Uhr) im Südwest-Derby gegen Kaiserslautern damit auch die eigene Zukunft auf dem Spiel.

Ein wichtiger Platz auf dem Podium im Presseraum des Karlsruher SC blieb am Freitagmittag leer. Bisher hatte Todt hier stets an der Seite von Oral Platz genommen. Auch sonst standen beide stets eng zusammen. Ab sofort muss sich Oral alleine der Kritik stellen, die aus dem Vereinsumfeld immer lauter wird. In der Pfalz könnte es bereits um seinen Job gehen. Oral scheint sich dessen bewusst.

Entsprechend wollte er sich im Vorfeld auch nicht zu der gefallenen Entscheidung gegen Manager Todt äußern. Vielmehr gelte die volle Konzentration der Aufgabe vom Wochenende. "Wir haben genug zu tun, um von der ersten Minute so in die Partie zu kommen, wie man es möchte", erklärte der Coach und schob nach: "Es ist Brisanz im Spiel."

Damit meint er unter anderem den Derbycharakter, zugleich aber wohl auch die äußeren Gegebenheiten. Als Alibi möchte er das Todt-Aus auf keinen Fall benutzen, auch die Mannschaft nicht. Abwarten müsse man, ob Enrico Valentini in Kaiserslautern auflaufen kann. Er brach am Freitag das Training ab. Auch Franck Kom sei laut Oral leicht angeschlagen. Dagegen legte er sich bereits fest, dass Dirk Orlishausen auf jeden Fall im Tor bleibe.

Das gesamte Team versuche im Vorfeld des Derbys die tabellarische Situation auszublenden, gab Oral auf Nachfrage an. "Es macht keinen Sinn, wenn man da ständig hinschaut." Oral machte auf seine eigene Zukunft aber auch klar, dass er in der Vergangenheit schon oft bewiesen habe, "dass ich gerade in solchen Situationen gut mit Mannschaften umgehen kann." Er glaube weiterhin daran, dass man es in den Griff bekomme. Daher konzentriere er sich nun auf das Spiel. Über alles andere spreche er dann anschließend.