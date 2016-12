vor 1 Stunde Caro Reisenauer Karlsruhe KSC-Coach Kwasniok verspricht: "Es wird Überraschungen geben"

So wirklich in die Karten schauen lassen möchte sich der Karlsruher SC vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag (13 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig nicht. Das Abschlusstraining fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch Lukas Kwasniok macht verbal neugierig darauf, was die Badener im Wildparkstadion anbieten wollen.