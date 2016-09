Anzeige

Trainer Daniel Stendel wird wahrscheinlich wieder auf den Norweger Stefan Strandberg zurückgreifen, der vorigen Sonntag beim 3:3 in Bielefeld an zwei Gegentoren maßgeblich beteiligt war.

«Die Marschroute bleibt, mutig nach vorn zu spielen», kündigte der 96-Coach am Dienstag an. Nach zwei sieglosen Spielen steht der Top-Favorit in der 2.

Fußball-Bundesliga unerwartet unter Druck. Die Euphorie unter den Anhängern, die nach zwei Siegen zum Saisonstart sehr groß war, hat sich gelegt. Für das Karlsruhe-Match wurden bisher nur 28 000 Eintrittskarten verkauft.