Grischa Prömel hat sich auf der Reise mit der U21-Nationalmannschaft mit einem Virus infiziert. Seinen Einsatz schloss Oral am Donnerstag aus. Auch Matthias Bader (Pferdekuss) und Dimitris Diamantakos (Magen-Darm-Erkrankung) sind leicht angeschlagen wieder im Wildpark eingetroffen. Einzig Ylli Sallahi überstand den Ausflug zur U21-Auswahl Österreichs unbeschadet. Er dürfte im badischen Derby in der Startelf stehen, da Dennis Kempe aufgrund muskulärer Probleme passen muss.



Wer Prömels Platz im Mittelfeld einnehmen wird, ließ Oral noch offen. Yann Rolim oder Franck Kom stehen bereit. Auch sei eine mögliche Überlegung David Kinsombi hier aufzubieten. Mitte der Woche deutete der KSC-Coach sogar die Möglichkeit an, Enrico Valentini ins Mittelfeld zu stellen. Vieles komme auf die taktische Ausrichtung an.



"Es ist oftmals so, dass wenn ein etablierter Spieler ausfällt, es Chancen für die anderen gibt. Es ist die Chance auf etwas Neues", deutet Oral an. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. Dies gilt auch für die Torhüterfrage. Das Rennen zwischen Rene Vollath und Dirk Orlishausen ist demnach noch offen. Oral: "Das ist eine Position, die mir nullkommanull Bauchschmerzen macht."