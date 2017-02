Eine 5:0-Klatsche hat sich der KSC am Montagabend in St. Pauli eingefahren. Nicht nur die Fans sind nach dem Spiel zerknirscht: "Heute bin ich von dem, was ich gesehen habe, nicht nur enttäuscht, es macht mich wirklich wütend", schreibt Winfried Schäfer auf seinem Facebook-Account. 12 Jahre lang war "Winnie" Trainer im Karlsruher Wildpark, von 1986 bis 1998 - unter ihm erlebte der Karlsruher SC seine erfolgreichste Zeit.

Dem derzeitige Trainer der jamaikanischen Fußballnationalmannschaft scheint die aktuelle Lage des KSC nahe zu gehen, so schreibt er auf Facebook: "Ich habe es in den letzten Jahre vermieden, mich zum Geschehen beim Karlsruher SC zu äußern. Inzwischen sollte der Abstand aber groß genug sein, um mir eine emotionale Meinungsäußerung nachzusehen. Heute bin ich von dem, was ich gesehen habe, nicht nur enttäuscht, es macht mich wirklich wütend, denn desto genauer man hinschaut, desto offensichtlicher wird, wie tief die Probleme verwurzelt sind. Wirklich sehr schade. Für Ewald freue ich mich natürlich und dem FC St. Pauli gönne ich sowieso jeden Punkt."

Mit der Niederlage gegen St. Pauli befindet sich der KSC nun auf Rang 17 - Abstiegsrang. In alle Einzelheiten wurde der KSC zerlegt. Diese Scherben aufzusammeln wird in den kommenden Tagen keine einfache Aufgabe. Dass am Samstag (13 Uhr) Hannover 96 in den Wildpark kommt, macht dazu nur wenig Hoffnung auf schnelle Besserung.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Schäfer auf der sozialen Plattform zu Ereignissen im badischen Fußball äußert. Am 2. Februar kommentierte er die viermonatige Sperre von Ex-KSC-Spieler Hakan Calhanoglu aufgrund einer Vertragsverletzung am Rande und kritisierte den Fußballverband Fifa.