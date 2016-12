Der Karlsruher SC stellt in dieser Saison etliche neue Rekorde auf: Negativrekorde! So auch beim 1:2 am Freitagabend im heimischen Wildparkstadion gegen Fürth.

Die Pleite gegen die - bestenfalls - mittelmäßige Mannschaft von Greuther Fürth war die vierte Heimniederlage der Badener in Folge. So etwas gab es in der langen Geschichte des KSC noch nie! In diesen Partien kassierte die Oral-Elf elf Gegentreffer. Ebenfalls ein Rekord.

Insgesamt gewann der KSC nur zwei der letzten 16 Zweitligaspiele! Ebenfalls ein trauriger Rekord. Dass den Badenern diesem Zeitraum lediglich zwölf Tore gelangen – Liga-Tiefstwert in diesem Zeitraum. Und zudem: historischer Tiefstwert für den KSC.

Deutliche Zeichen für die enorme Verunsicherung

Viel Ballbesitz – immer über 50 Prozent – hatten die Blauweißen beim 1:2. Aber das war der Fall: Zum einen, weil Greuther Fürth kein Interesse hatte, das Spiel zu machen, weil die Gäste auf Konter setzten. Zum anderen: Aus KSC-Hilflosigkeit, denn weit mehr als die Hälfte aller badischen Pässe waren Rückpässe!

Erneut mehr als mäßig: Die Bilanz der langen Pässe. Nur jedes achte Zuspiel landete beim Teamkollegen. Auch ein Zeichen für die enorme Verunsicherung, die nach der Talfahrt der letzten Wochen im Team steckt.

Bei den Flanken sah es nur unwesentlich besser aus. 17,4 Prozent der Flanken kamen beim Mitspieler an. Selbst bei den Fouls waren die Gäste aktiver. 17 Fouls KSC – 26 Fouls Greuther Fürth.

Dass die Gäste den Sieg mehr wollten als die KSC-Akteure, das belegt auch die Zweikampfstatistik. Nur 44 Prozent davon gewannen die Fächerstädter. Bei den Kopfballduellen war es sogar ein Prozent weniger. Bei den klärenden Aktionen ein klares Plus auf Seiten den Franken: 28 zu acht.

Zuschauer bleiben dem Wildpark fern

In Sachen Schussversuche eine Steigerung im Vergleich zu den zurückliegenden Begegnungen. 15 Schüsse - sechs trafen das Gästegehäuse. Darunter: Die beiden Elfmeter. Doch nur einer davon zappelte im Netz. Der Grieche gewann übrigens von 20 Zweikämpfen nur fünf. Alles Gründe für einen Saisonminusrekord: Nur noch 10 575 Fans kamen in den Wildpark. Dieser geringe Zuschauerzuspruch reißt ein tiefes Loch in die eh klamme KSC-Kasse.

Obwohl Grischa Prömel in dieser Partie alles andere als gut spielte, mangelnden Einsatz kann man dem Silbermedaillengewinner nicht vorwerfen. Der Mittelfeldmann gab alles, lief mit 12,25 Kilometern am meisten beim KSC. Dimitris Diamantakos, der einen Elfmeter versenkte, einen weiteren vergab, hat am häufigsten geschossen. Sechs Mal. Die meisten Torschussvorlagen gab der Japaner Hiroki Yamada: Sechs.

Die 94 Ballaktionen des jungen Matthias Bader belegen, dass der der Außenverteidiger großes Engagement zeigte. Weniger stark: Die Zweikampfbilanz Baders. Von 13 Duellen entschied er fünf für sich. Apropos jung: Der KSC trat mit einer Mannschaft an, die ein Durchschnittsalter von 24,7 Jahren hatte. Die Gäste waren im Schnitt ein Jahr älter.

Rolim mit schlechtester Passquote aller Spieler

Die Laufleistung der Badener war in Ordnung mit 116,27 Kilometern. Allerdings haben die Gäste auch auf diesem Gebiet mit 118,15 Laufkilometern etwas mehr Engagement gezeigt. Wie auch bei den Sprints: 187 beim KSC, 195 auf Seiten der Kleeblätter.



Der Brasilianer Yann Rolim hatte die schlechteste Passquote aller KSC-Profis: Nur 46,43 Prozent seiner Zuspiele landeten am gewünschten Ziel. Weniger als die Hälfte. Für einen Akteur, der das Spiel des KSC machen soll, der den Kombinationen Kreativität verleihen soll - eher mehr als mäßig. Rolim gewann von zwölf Duellen Mann-Gegen-Mann lediglich fünf.

Der eingewechselte Mavrias brachte es in fast 40 Spielminuten auf 26 Ballkontakte – Mindestwert aller Wildparkakteure. Der Grieche war mit 33,7 km/h aber schnellster KSC-Spieler.