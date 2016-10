Anzeige

Eine Viertelstunde lang war doch eine gewisse Verunsicherung im Spiel des KSC zu spüren. Das 0:3 gegen Nürnberg in der Vorwoche war eben doch nicht so einfach aus den Kleidern zu schütteln. Dann fasste sich Stoppelkamp ein Herz und suchte von der rechten Strafraumgrenze den Abschluss. Glück für den Mittelfeldspieler: Der Ball wurde noch leicht on Sebastian Neumann per Kopf abgefälscht. Sonst wäre er nach Einschätzung des Karlsruhers wohl haltbar gewesen. Aber: "Wer nicht schießt, der kann nicht treffen."

Mit dem Treffer im Rücken wurde die Brust der Karlsruher breiter. "Wenn man die Chancen sieht war es am Ende vielleicht sogar das ein oder andere Tor zu wenig", findet Stoppelkamp. "Wir haben richtig gut gespielt, haben wenig zugelassen. Bis auf ein paar Weitschüsse kam nicht viel von Würzburg. Das lag daran, dass wir gut gestanden haben, sehr kompakt waren."

"Wir werden alles geben und uns zerreißen"

Das hatte auch Sportdirektor Jens Todt so gesehen: "Man muss einfach mal in Führung gehen, um Sicherheit zu bekommen. Als wir dann das 2:0 geschossen haben sah es danach richtig nach Fußball aus. Defensiv haben wir das richtig gut gemacht. Wir haben uns endlich mal für den großen Aufwand belohnt."

Der Sieg sei enorm wichtig gewesen fürs Selbstvertrauen - auch im Hinblick aufs Derby in der kommenden Woche gegen Stuttgart. Stoppelkamp verspricht: "Das ist das Spiel des Jahres für uns, für die Fans. Das ist ein unglaublich wichtiges Spiel. Wir werden alles geben und uns zerreißen - für die Fans, für uns selbst, für den KSC. Das wird Stuttgart auch zu spüren bekommen."