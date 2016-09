Das Warten geht weiter: KSC erneut nur Unentschieden

Anzeige

Nach der Pleite in Berlin hatte KSC-Cheftrainer Tomas Oral seine Startformation kräftig durchgemischt. Mit Martin Stoll und Dennis Kempe wurde die Abwehrkette gleich doppelt verändert. Im defensiven Mittelfeld bekam Franck Kom neben Grischa Prömel das Vertrauen geschenkt. Offensiv sollten Boubacar Barry und Neuzugang Charalampos Mavrias gemeinsam mit Moritz Stoppelkamp für Kreativität sorgen.

Waren die Gastgeber zunächst auf Sicherheit bedacht, wurden alle Pläne nach rund einer halben Stunde über den Haufen geworfen. Bjarne Thoelke spielte den Ball mehr als fahrlässig zurück auf Schlussmann Rene Vollath. Der verlor das Spielgerät im Zweikampf mit Choi und Aziz Bouhaddouz musste im Strafraumzentrum nur noch ins leere Tor einschieben (32. Spielminute).

Diamantakos schlägt zu

Die Karlsruher versuchten sich von diesem Rückschlag nicht verunsichern zu lassen. Wirklich viel lief bei den Badenern aber nicht zusammen. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechselim verregneten Wildpark nichts. In der 52. Minute hatte Bouhaddouz für die Hamburger das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte mit einem schwachen Schuss genau zentral aufs Tor aber an Vollath. Vorangegangen war ein Laufduell auf der rechten Seite zwischen Miyaichi und Kempe, in dem sich der Gästespieler problemlos durchsetzen konnte.

Zwei Minuten später erlaubte sich Prömel als letzter Mann einen Ballverlust. Choi eilte alleine aufs KSC-Tor zu, scheiterte aber erneut mit einem schwachen Abschluss an Vollath (54.). Fast aus dem Nichts der Ausgleich. Dimitris Diamantakos bekam an der Strafraumgrenze den Ball, drehte sich und hämmerte das Leder ins rechte untere Toreck zum 1:1 (57.).

Der Ausgleich wirkte wie ein Wachruf für die komplette Partie. Nun war deutlich mehr Tempo in der Partie, das Selbstvertrauen beim KSC war ebenfalls merklich gestiegen. Die beste Gelegenheit die Partie zu drehen hatte Stoppelkamp, dessen Schuss in der 74. Minute abgefälscht wurde und knapp am kurzen Pfosten vorbei kullerte.

Aufstellung Karlsruher SC: Vollath – Valentini, hoelke, Stoll, Kempe – Kom, Prömel – Mavrias (73. Kamberi), Barry (85. Rolim), Stoppelkamp – Diamantakos (85. Hoffer).

FC St. Pauli: Himmelmann – Hedenstad, Sobiech, Hornschuh, Buballa – Nehrig, Buchtmann - Sobota (81. Sahin), Miyaichi (65. Dudziak) – Choi – Bouhaddouz.