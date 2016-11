Anzeige

Großes Wiedersehen: Mit Daniel Gordon und Philipp Klingmann kehren zwei Akteure in die Fächerstadt zurück. Beide gehörten zu den Stammkräften der Nordbadener. Gordon, der erst im Sommer in den Hardtwald ging, durfte sich am letzten Spieltag gegen 1860 München (3:2) sogar in die Torschützenliste eintragen.

Sandhausen: Auswärts schwach

Er trug damit einen Teil dazu bei, dass Sandhausen mit 16 Punkten nach zwölf Spieltagen Zehnter ist. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den KSC. Allerdings: Auswärts lief es für die Mannschaft vom im Sommer vom SV Waldhof Mannheim gekommenen Trainer Kenan Kocak bislang noch nicht. Nur zwei Punkte wanderten der Fremde auf das SVS-Konto.

Ein Pluspunkt in Sandhausen ist der eingespielte Kader. "Sie haben ihr Gerüst aus den letzten zwei Jahren bestehen", bestätigt KSC-Coach Tomas Oral. Ihn verwundere es nicht, "dass Sandhausen mal wieder für eine Überraschung sorgt." Mit 17 Saisontreffern erzielte der SVS fast doppelt so viele wie der KSC (neun Tore). Am sichersten vor dem gegnerischen Gehäuse zeigt sich Andrew Wooten mit fünf Toren.

In der vergangenen Saison konnten beide Mannschaften je ein Spiel für sich entscheiden - das auf eigenem Rasen. 3:0 hieß es am 32. Spieltag im Wildparkstadion. Insgesamt gab es das badische Duell bislang sieben Mal. Drei Partien entschied das KSC für sich, drei Mal endete das Kräftemessen mit einem Unentschieden und nur ein einziges Mal hatte Sandhausen die Oberhand.